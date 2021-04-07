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EMA: тромбоз является «очень редким» побочным эффектом от AstraZeneca


06:05
EMA: тромбоз является «очень редким» побочным эффектом от AstraZenecaФото: smi2.net

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало, что образование тромбов входит в число побочных эффектов при вакцинации от коронавируса с использованием препарата AstraZeneca.

Вместе с тем, такая реакция является "очень редкой", сообщает Le Monde.

Эксперты ЕМА пришли к выводу, что имеется связь применения вакцины AstraZeneca "с очень редкими случаями" тромбообразования, указано в заявлении. Речь идет о пациентах с низким уровнем тромбоцитов. Вместе с тем, баланс между положительным эффектом вакцинации с использованием этого средства и возможными рисками можно считать "положительным".

По словам исполнительного директора EMA Эмер Кук, вакцина этой компании "очень эффективна" и способна спасать жизни.

В официальном заявлении также подчеркивается, что причинами образования тромбозов не могут быть какие-либо конкретные факторы, в частности, пол, возраст или наличие хронических заболеваний. По мнению экспертов, реакция скорее всего объясняется индивидуальным иммунным ответом на прививку.

Ранее стало известно, что использование вакцины AstraZeneca может быть ограничено в Великобритании.

Автор: Злата Богатова

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