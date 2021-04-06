Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZeneca

6.4.2021 12:31

Фото: amazonaws.com



Медицинский регулятор королевства может ограничить вакцинацию от коронавируса с применением препарата, созданного британо-шведской компанией AstraZeneca. Причиной таких мер могут стать опасения, связанные с рисками тромбообразования после вакцинации, передает The Times.



Как отмечает газета, в Агентстве по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (MHRA) Великобритании сейчас активно обсуждают возможное ограничение применения антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Окончательное заключение по поводу применения этого препарата в королевстве может быть обнародовано уже в среду, 7 апреля.



Ранее британский регулятор подтвердил сведения о двадцати двух случаях тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восьми случаях тромбообразования, которые возникли на фоне тромбоцитопении после вакцинации. Данные приводились за период с момента начала вакцинации от COVID-19, которая в королевстве стартовала еще в минувшем декабре.



Согласно последним официальным сведениям, в Великобритании скончались семь пациентов, получившие вакцину производства британско-шведской компании AstraZeneca. В сообщении регулятора при этом подчеркивается, что данных, которые бы подтверждали взаимосвязь прививок и тромбообразования, пока еще не имеется.



Ранее власти Нидерландов объявили о решении на время приостановить вакцинацию с использованием препарата AstraZeneca.



Автор: Злата Богатова

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