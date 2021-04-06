ИнтерНовости - новости в стране и мире
Тиму Цзю предложили $1 млн за поединок с Зерафой
Тиму Цзю предложили $1 млн за поединок с Зерафой
Ученые: Злоупотребление сладким в детстве грозит в будущем проблемами с памятью
Ученые: Злоупотребление сладким в детстве грозит в будущем проблемами с памятью
В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали россиянок
В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали россиянок
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортахВ МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортах
В МИД допустили, что посол не возвратится в США в ближайшее времяВ МИД допустили, что посол не возвратится в США в ближайшее время
В Суэцком канале сел на мель танкерВ Суэцком канале сел на мель танкер
Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу Пензенской областиМосгорсуд оставил под стражей экс-главу Пензенской области
Власти Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZenecaВласти Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZeneca

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZeneca


6.4.2021 12:31
Власти Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZenecaФото: amazonaws.com

Медицинский регулятор королевства может ограничить вакцинацию от коронавируса с применением препарата, созданного британо-шведской компанией AstraZeneca. Причиной таких мер могут стать опасения, связанные с рисками тромбообразования после вакцинации, передает The Times.

Как отмечает газета, в Агентстве по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (MHRA) Великобритании сейчас активно обсуждают возможное ограничение применения антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Окончательное заключение по поводу применения этого препарата в королевстве может быть обнародовано уже в среду, 7 апреля.

Ранее британский регулятор подтвердил сведения о двадцати двух случаях тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восьми случаях тромбообразования, которые возникли на фоне тромбоцитопении после вакцинации. Данные приводились за период с момента начала вакцинации от COVID-19, которая в королевстве стартовала еще в минувшем декабре.

Согласно последним официальным сведениям, в Великобритании скончались семь пациентов, получившие вакцину производства британско-шведской компании AstraZeneca. В сообщении регулятора при этом подчеркивается, что данных, которые бы подтверждали взаимосвязь прививок и тромбообразования, пока еще не имеется.

Ранее власти Нидерландов объявили о решении на время приостановить вакцинацию с использованием препарата AstraZeneca.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Девушка, напавшая на управление полиции Индонезии, оставила предсмертное посланиеДевушка, напавшая на управление полиции Индонезии, оставила предсмертное послание
В Ростовской области разыскивают мать, державшую дочь на привязиВ Ростовской области разыскивают мать, державшую дочь на привязи
Назван мотив наехавшего на полицию у КапитолияНазван мотив наехавшего на полицию у Капитолия
В Суэцком канале сел на мель танкерВ Суэцком канале сел на мель танкер
Скончался один из полицейских, пострадавших при инциденте у здания Конгресса СШАСкончался один из полицейских, пострадавших при инциденте у здания Конгресса США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru