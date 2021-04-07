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После трагедии на Сахалине студентов расселят в хостелы


05:15
После трагедии на Сахалине студентов расселят в хостелыФото: multitour.ru

После гибели двух студентов Сахалинского госуниверситета (СахГУ) местные власти ведут переговоры с Министерством науки и высшего образования РФ по вопросам строительства нового жилого здания для учащихся.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Валерия Лимаренко.

После того, как в старом общежитии вуза двое студентов погибли от удара током, власти Сахалина начали переговоры Министерством науки и высшего образования РФ. Как заявил Валерий Лимаренко, "СахГУ остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии".

В обладминистрации сообщили, что студенты вуза приступят к очным занятиям уже в апреле. Возвращаться к традиционному режиму обучения предполагается поэтапно. Руководство также прорабатывает варианты временного размещения учащихся, в частности, рассматривается возможность расселения студентов в общежитиях региональных техникумов и колледжей, соцучреждениях, а также хостелах и коммерческих гостиницах.

Ранее по делу о гибели двух учащихся СахГУ арестовали сотрудника вуза.

Трагическое происшествие случилось в одном из общежитий Сахалинского госуниверситета. Ранним утром 26 марта тела двух студентов, 18 и 19 лет, были найдены в одной из секций здания, расположенного по улице Крюкова в городе Южно-Сахалинске. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти молодых людей стала электротравма.

Предположительно, короткое замыкание в электропроводке титана произошло в ночное время, когда один из студентов решил помыться. Товарищ, поспешивший на помощь пострадавшему соседу, также получил удар током, от которого скончался на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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