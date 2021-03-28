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Сотрудника Сахалинского госуниверситета арестовали по делу о гибели студентов
28.3.2021 20:00
Фото: vk.com
Руководитель одного из подразделений вуза, в общежитии которого погибли двое учащихся, был арестован в рамках уголовного дела.
Представителю учебного заведения уже предъявили обвинение, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
В ведомстве пояснили, что представитель образовательного учреждения обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам из-за ненадлежащего исполнения собственных профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Как стало известно, суд уже вынес решение об аресте руководителя Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета. Следователи считают, что именно директор подразделения должен был отвечать за безопасность студентов, которые проживали в общежитии. Однако сотрудник вуза, зная о нарушениях, не предпринял никаких мер для их устранения.
По версии следствия, электроводонагреватели в общежитии устанавливались с нарушениями. Кроме того, небезопасной была и электропроводка в здании.
Трагическое происшествие случилось в одном из общежитий Сахалинского госуниверситета. Ранним утром 26 марта тела двух студентов, 18 и 19 лет, были найдены в одной из секций здания, расположенного по улице Крюкова в городе Южно-Сахалинске. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти молодых людей стала электротравма.
Предположительно, короткое замыкание в электропроводке титана произошло в ночное время, когда один из студентов решил помыться. Товарищ, поспешивший на помощь, также получил смертельную травму, от которой скончался на месте.
Местные власти приняли решение о выплате семьям погибших студентов компенсации.
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