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В Эстонии заявили, что Берлин должен заплатить «за 700 лет рабства»
7.4.2021 15:02
Фото: vk.com
Страны Запада сейчас выделяют различные компенсации потомкам рабов и жителей угнетенных колоний. При этом столетия, в течение которых эстонцы оставались под властью Германии, свидетельствуют о не меньшей исторической несправедливости, поэтому Таллин может рассчитывать на выплаты от Берлина, отмечается в статье на портале Uued Uudised.
Авторы материала упомянули США и компенсации властей за рабство и расизм, отметив, что эстонцы оставались под властью немецких рыцарей и дворян с XIII-го века до ХХ-го, когда была объявлена независимость Эстонской Республики. Самим немцам в ФРГ "уже недолго осталось", страну населяет все больше арабов и турков, с которых нельзя будет потребовать ответа за многовековое угнетение эстонцев. Поэтому официальному Таллину стоит поторопиться с требованием компенсации, отмечается в статье, имеющей несколько ироничный подтекст.
Эстонскому руководству также посоветовали настаивать на личных извинениях канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В публикации отмечается, что ей необходимо отреагировать на разгром объединенных эстонских сил немецкими рыцарями осенью 1217 года в Сакала.
Ранее примерно половину территории штата Оклахома официально признали землей, которая принадлежит коренным американцам. Соответствующее решение принял Верховный суд США. К землям индейцев теперь относятся восточные территории Оклахомы, в том числе, Талса - второй по величине город штата, где проживает более 400 тыс. человек.
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