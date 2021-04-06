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Ситуация с Zoom не повлияет на российские школы, заявил глава Минпросвещения


13:42
Ситуация с Zoom не повлияет на российские школы, заявил глава МинпросвещенияФото: inruza.ru

Российские школы будут более ориентированы на отечественное программное обеспечение, включая систему "Сферум", заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Речь об этом шла на пресс-конференции, которая посвящена изменению качества российского образования. Мероприятие организовано в МИА "Россия сегодня".

Прокомментировав ограничение доступа к Zoom, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что складывающаяся ситуация никак не повлияет на российские школы. При организации учебного процесса в отечественных образовательных учреждениях будут использоваться созданные в РФ видеосервисы, в частности, новая система "Сферум".

По словам Кравцова, отечественная система видео-конференц-связи "Сферум" была не так давно презентована. Поэтому ведомство готово к любому развитию ситуации, заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе министерства, российские школы вполне могут использовать разные видеосервисы во время обучения детей. Российская система образования сейчас не испытывает зависимости от какого-то конкретного программного обеспечения, она "хорошо защищена вариативностью инструментов", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее на сайте "Высшей школы экономики" появился комментарий о том, что уже с 7 апреля учебное заведение не имеет возможности использовать корпоративную лицензию Zoom. Продолжительность сессий теперь будет ограничиваться сорока минутами. В сообщении указывалось, что с подобными проблемами могут столкнуться "все российские организации с государственным участием", включая другие вузы. Свободно приобретать лицензии могут лишь физлица.

По данным агентства "Интерфакс", решение администрации Zoom Video Communications может быть обусловлено желанием избежать потенциальных санкционных рисков. Вероятно компания, в отличие от Microsoft и других гигантов, уже давно сотрудничающих с государственных сектором корпораций, решила перестраховаться. В результате она предпочла вообще отказаться от работы с госорганами и госкомпаниями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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