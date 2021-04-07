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Кончаловский снял «Дорогих товарищей!» с премии «Белый слон»
7.4.2021 12:24
Фото: joinfo.ua
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" больше не претендует на Национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 год.
Ранее драма могла претендовать на награды сразу в шести категориях.
По словам Андрея Кончаловского, он вынужден принять это нелегкое решение из-за политизации этой премии. Свое мнение режиссер выразил в открытом письме, которое появилось в его Facebook. Кинематографист с сожалением рассказал, что его картина "Дорогие товарищи!", выдвинутая сразу в шести категориях на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год, больше не претендует на эти призы.
Подчеркивается, что Кончаловский продолжает считать награду одной из наиболее значимых в отечественном кинематографе, ведь она свидетельствует о признании профессионалами "художественной ценности фильма". По словам режиссера, картины с точки зрения искусства оценивают критики и киноведы. И такой подход не может быть применим к фильмам-расследованиям, которые выдвинуты в этом году на награду номинации на "Событие года". Речь идет о проектах Алексея Навального и его соратников.
По словам режиссера, ему "грустно видеть" среди номинантов такой публицистический проект. Кончаловский пояснил, что такие ленты могут рассматриваться в качестве неких политических актов, однако никак не "по критериям киноискусства".
Ранее Кирилл Разлогов, являющийся президентом гильдии киноведов и кинокритиков, сообщил ТАСС, что организация больше не несет ответственность за "Белый слон". В качестве организаторов будут выступать кинокритики Зара Абдуллаева, Виктор Матизен и другие члены Экспертного совета премии.
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