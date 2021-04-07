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Редкое африканское животное впервые сфотографировали в природе


7.4.2021 07:23
Редкое африканское животное впервые сфотографировали в природеФото: megabook.ru

Снимок редчайшего животного – дукера Вальтера удалось сделать международной группе ученых во главе с зоологами из Оксфордского университета.

Исследователи смогли получить такое фото впервые в истории, работая в национальном парке Фазао-Мальфакасса в Того.

В прошлом эти звери еще никогда не наблюдались в естественных условиях. Зоологи лишь предполагали, что антилопы, умеющие виртуозно избегать людей, обитают между лесом и саванной на территории Бенина, Ганы и Того. На этой территории - необычно сухой климат, поэтому его флора и фауна имеет отличия в сравнении с муссонными лесами, окружающими регион.

Коллектив ученых во главе с профессором Дэвидом Макдональдом устанавливал в нацпарке Фазао-Мальфакасса фотоловушки, чтобы зафиксировать видовой состав обитающих там животных. В общей сложности исследователям удалось идентифицировать тридцать два вида млекопитающих, включая неожиданно попавших в объектив дукеров Вальтера. Отчет ученых появился в издании African Journal of Ecology.

Дукер Вальтера (Philantomba walteri) представляет собой небольших копытных животных, визуально напоминающих антилоп. В течение длительного времени они были известны лишь по единственному экземпляру. В 1968 году его в Того получил бельгийский ученый Вальтер Верхейен. Научное описание этого вида удалось составить только в 2010 году, когда дукеры стали попадать в руки зоологов с мясных рынков в Западной Африке.

Высота в холке дукера Вальтера не превышает 40 см, а вес обычно в пределах 4-4 кг. Животное обладает небольших размеров головой с короткими округлыми ушами, а также короткими ногами и длинным хвостом.

Ранее во Вьетнаме был замечен считавшийся вымершим маленький олень. Представителей самого маленького копытного животного в мире удалось запечатлеть с помощью фотоловушек. До этого ученые опасались, что чепрачный оленек уже полностью исчез из природы. Исследователи разглядели похожее животное на снимках, сделанных в провинции Кханьхоа, и сразу же установили в джунглях дополнительные камеры. В результате в распоряжении натуралистов оказалось около 2 тысяч фотографий животных, а также уникальные видеокадры.

Автор: Злата Богатова

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