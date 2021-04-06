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На Камчатке будет воссоздана служба спасения морских млекопитающих
6.4.2021 19:33
Фото: vk.com
Существовавшая в советский период Служба спасения морских млекопитающих и наблюдения за ними вновь появится на Камчатке, передают российские СМИ со ссылкой на заявление местной администрации.
Служба будет воссоздана при участии Кроноцкого заповедника.
К мероприятиям также предполагается привлечь волонтеров, отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов, слова которого приводит пресс-служба местной администрации. Глава региона сообщил, что служба будет особое внимание уделять млекопитающим, застрявшим в сетях или столкнувшимся с проблемами из-за пластика и других предметов, которые оказались в океане из-за людей.
Губернатор пояснил, что для разрешения такого рода ситуаций могут потребоваться специальные "усыпляющие вещества", к которым в РФ имеются повышенные требования. Учитывая, что в России такие средства не производятся, Владимир Солодов уже направил вице-премьеру Виктории Абрамченко обращение с просьбой оказать содействие в разрешении ввоза анестетиков.
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