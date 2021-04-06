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Под Рязанью подросток погиб при попытке забраться на товарный вагон


6.4.2021 21:14
Под Рязанью подросток погиб при попытке забраться на товарный вагонФото: vagon.by

В Рязанской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика 2007 г.р., передают российские СМИ.

Согласно предварительной информации, ребенок получил смертельную электротравму, оказавшись на крыше товарного вагона.

Инцидент зафиксирован вечером минувшего воскресенья, 4 апреля, сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СКР. К настоящему времени установлено, что подросток 2007 г.р. пытался залезть на крышу одного из вагонов грузового состава. Забравшись туда, он задел контактную сеть и получил удар электрическим током.

ЧП случилось на участке 200 км перегона станций "Лесок-Рязань", пояснили в ведомстве. Травмированный мальчик упал на переходную площадку вагона. Он умер от полученных повреждений до того, как прибыли медики. По итогам предварительной проверки уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Ранее стало известно о гибели сына основателя и худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян в Подмосковье. Мальчик, отметивший несколько дней назад свое 14-летие, предположительно, пытался сделать селфи. Находясь в загородном доме, он упал с высоты, получив смертельные травмы.

Автор: Злата Богатова

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