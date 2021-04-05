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Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу Пензенской области


13:12
Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу Пензенской областиФото: vk.com

Мосгорсуд отклонил жалобу, поданную защитой Ивана Белозерцева на арест, передает ТАСС.

Бывшего губернатора Пензенской области задержали в минувшем марте по подозрению во взяточничестве.

Мосгорсуд сегодня, 6 апреля, отклонил жалобу адвокатов экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Защита пыталась изменить решение об аресте бывшего чиновника по делу о крупной взятке, однако суд оставил его в СИЗО.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда, вердикт суда первой инстанции был признан достаточно обоснованным и законным. Поэтому решение остается в силе, а жалоба - без удовлетворения.

Ранее столичный Басманный суд удовлетворил ходатайства следователей, касающиеся ареста Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и ряда других фигурантов этого резонансного дела.

Ивана Белозерцева, являвшегося на тот момент губернатором Пензенской области, задержали в минувшем марте. По данным СКР, глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигель и его супруга передавали деньги чиновнику в период с января по сентябрь 2020 года.

По версии следствия, теперь уже бывший глава российского региона мог незаконно получать вознаграждение в виде денег и других ценностей за получение госконтрактов. Речь шла  о тендерах для региональных медицинских учреждений, которые были связаны с поставками и хранением различных изделий и лекарств, а также контролем их качества.

Автор: Злата Богатова

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