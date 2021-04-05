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Тиму Цзю предложили $1 млн за поединок с Зерафой


5.4.2021 06:07
Тим ЦзюФото: fightnews.info
Тим Цзю

Австралийскому боксеру Тиму Цзю предложили в $1 млн за встречу с Майклом Зерафой.

О планах провести такой поединок рассказал промоутер Брайан Аматруда. По его мнению, Цзю-младший сейчас "избегает самого большого боя Австралии", но продолжает фанатично говорить о титуле чемпиона мира, передает News.com.au.

Представитель Майкла Зерафы заявил, что устал на это смотреть и предлагает провести поединок. Брайан Аматруда отметил, что последним противником Цзю был 36-летний Деннис Хоган, выходивший из жесткого нокаута и получивший ранее серьезную травму. Ирландец, не успевший восстановиться, потерпел второе поражение подряд, отметил промоутер.

Назвав Тима "хорошим бойцом", Аматруда добавил, что тот постоянно ведет разговоры о титуле чемпиона мира. Поэтому ему стоило бы провести бой с боксером уровня Зерафы, который находится "в самом расцвете сил" и возможно является лучшим в мире. Тим Цзю мог бы встретиться с ним, получив за поединок $1 млн. По словам Аматруды, раз боксер "думает, что находится на другом уровне", он может заработать "легкие деньги" в бою с Зерафой.

Напомним, 31 марта Тим Цзю, являющийся сыном абсолютного мирового чемпиона в первом полусреднем весе россиянина Кости Цзю, смог досрочно победить в поединке с ирландцем Деннисом Хоганом. В активе Цзю-младшего сейчас 18 побед (14 — нокаутом) и ни одного проигрыша. В бою с Хоганом он защитил титул Всемирной боксерской организации (WBO) WBO Global в первом среднем весе.

Автор: Злата Богатова

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