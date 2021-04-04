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В Обнинске полиция застрелила мужчину, взявшего мать в заложники
4.4.2021 20:07
Фото: livejournal.com
Полиция калужского Обнинска нейтрализовала местного жителя, который взял в заложники собственную мать.
Злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление стражам порядка, рассказали в региональном СУ СКР.
По данным ведомства, 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью, ранил одного из полицейских ножом. После того, как мужчина оказал правоохранителям сопротивление, один из них применил табельное оружие. В результате злоумышленник был нейтрализован.
Мать погибшего мужчины "была освобождена и не пострадала", отметили в пресс-службе СУ СКР по Калужской области.
Прокомментировав инцидент, в пресс-службе местного главка МВД рассказали, что мужчина стоял на балконе, приставив нож к горлу своей матери. На контакт с полицейскими, пытавшимися начать переговоры, злоумышленник не шел. Предположительно, в момент преступления он мог находиться под действием наркотических веществ.
Раненого полицейского госпитализировали. По словам врачей, угрозы его жизни нет.
Ранее появилась уточняющая информация об инциденте под Мытищами, где пенсионер Владимир Барданов на протяжении нескольких часов продолжал "обороняться", используя гранаты. По данным СМИ, житель Подмосковья мог сам поджечь свой дом, после чего погиб в огне.
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