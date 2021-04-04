ИнтерНовости - новости в стране и мире
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
В Обнинске полиция застрелила мужчину, взявшего мать в заложники
В Обнинске полиция застрелила мужчину, взявшего мать в заложники
Президент Аргентины рассказал о положительном тесте на коронавирус
Президент Аргентины рассказал о положительном тесте на коронавирус
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали россиянокВ Дубае за съемку в обнаженном виде задержали россиянок
ФСБ предотвратила теракт в КисловодскеФСБ предотвратила теракт в Кисловодске
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕСГинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
Патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева санаПатриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана
Ученые: Злоупотребление сладким в детстве грозит в будущем проблемами с памятьюУченые: Злоупотребление сладким в детстве грозит в будущем проблемами с памятью

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Обнинске полиция застрелила мужчину, взявшего мать в заложники


4.4.2021 20:07
В Обнинске полиция застрелила мужчину, взявшего мать в заложникиФото: livejournal.com

Полиция калужского Обнинска нейтрализовала местного жителя, который взял в заложники собственную мать.

Злоумышленник оказывал вооруженное сопротивление стражам порядка, рассказали в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью, ранил одного из полицейских ножом. После того, как мужчина оказал правоохранителям сопротивление, один из них применил табельное оружие. В результате злоумышленник был нейтрализован.

Мать погибшего мужчины "была освобождена и не пострадала", отметили в пресс-службе СУ СКР по Калужской области.

Прокомментировав инцидент, в пресс-службе местного главка МВД рассказали, что мужчина стоял на балконе, приставив нож к горлу своей матери. На контакт с полицейскими, пытавшимися начать переговоры, злоумышленник не шел. Предположительно, в момент преступления он мог находиться под действием наркотических веществ.

Раненого полицейского госпитализировали. По словам врачей, угрозы его жизни нет.

Ранее появилась уточняющая информация об инциденте под Мытищами, где пенсионер Владимир Барданов на протяжении нескольких часов продолжал "обороняться", используя гранаты. По данным СМИ, житель Подмосковья мог сам поджечь свой дом, после чего погиб в огне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Назван мотив наехавшего на полицию у КапитолияНазван мотив наехавшего на полицию у Капитолия
В Бразилии зафиксирован еще один новый штамм коронавируса, схожий с южноафриканскимВ Бразилии зафиксирован еще один новый штамм коронавируса, схожий с южноафриканским
Полянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с БайденомПолянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с Байденом
В Кот-д'Ивуаре боевики убили двух военнослужащихВ Кот-д'Ивуаре боевики убили двух военнослужащих
Названо число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинацииНазвано число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинации

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru