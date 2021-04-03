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Назван мотив наехавшего на полицию у Капитолия


3.4.2021 20:13
Назван мотив наехавшего на полицию у КапитолияФото: gta-trinity.ru

Подозреваемый в умышленном наезде на сотрудников полиции у Капитолия Соединенных Штатов думал, что его преследуют спецслужбы, передают американские СМИ.

Застреленный во время нападения Ноа Грин ранее оставлял соответствующие записи на своих страницах в социальных сетях.

Мужчина считал, что федеральное правительство США пытается контролировать его разум, передает CNN со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Кроме того, Ноа Грин в последнее время не раз жаловался на плохое здоровье и потерю работы.

По данным канала, за несколько часов до инцидента Грин разместил на своей странице видеоматериал, в комментарии к которому назвал правительство Соединенных Штатов "врагом чернокожих людей № 1". При этом мужчина вновь писал о проблемах, которые якобы связаны с тем, что его преследуют ФБР и ЦРУ.

Все аккаунты Грина после случившегося были заблокированы, подтвердили в Facebook и Instagram. В компании отметили, что администрация будет отслеживать и незамедлительно удалять все публикации, которые расценят как одобрение атаки у Капитолия.

Напомним, ЧП случилось в Вашингтоне в минувшую пятницу, 2 апреля, когда водитель умышленно направил автомобиль в заграждение у здания Капитолия. Двое сотрудников полиции попали в больницу, один из них позднее скончался от полученных травм.

Нападавший был смертельно ранен, как только покинул машину. По словам полицейских, мужчина держал в руках нож. Подозреваемого госпитализировали, вскоре после чего он умер.

Автор: Злата Богатова

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