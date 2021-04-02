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Президент Аргентины рассказал о положительном тесте на коронавирус
12:02
Фото: bwbx.io
Глава Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что оказался положительным его "тест для выявления антигена".
Сейчас политик, вакцинировавшийся от коронавируса в январе этого года, ожидает подтверждения результатов ПЦР-тестом.
Как пояснил президент этого латиноамериканского государства, он решил сдать тест на коронавирус после головной боли и повышения температуры. Альберто Фернандес рассказал об этом в своем в Twitter. По словам политика, чувствует себя он сейчас достаточно хорошо. Пройдя ПЦР-исследование и ожидая результатов, он изолировался и выполняет все рекомендациям специалистов.
Второго апреля аргентинскому президенту исполнилось шестьдесят два года. В минувшем январе он вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V".
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вакцинировался от COVID-19. Политик поставил прививку, созданную британо-шведской компанией AstraZeneca. В администрации 65-летнего Штайнмайера сообщили, что первую дозу препарата он получил в госпитале Бундесвера в Берлине.
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