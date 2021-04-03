Эдди Мерфи исполняется 60 лет

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3.4.2021 11:08

Фото: wikiblog.org



Голливудскому актеру Эдди Мерфи, которого уже давно называют королем комедий, исполняется 60 лет.



Артист также приобрел большую известность как стендап-комик.



Эдди Мерфи родился в Нью-Йорке. Отец будущей звезды служил в полиции, а в свободное время с увлечением участвовал в постановках любительского театра. С ранних лет Мерфи начал проявлять творческие способности. Став подростком, он уже начал выступать в стендап-клубах. Постепенно приобретая известность как актер разговорного жанра, артист стал особенно популярен после приглашения на шоу "Субботним вечером в прямом эфире". Впоследствии Мерфи выступал в нем четыре года.



Критики в прошлом отмечали, что шутки Мерфи бывают излишне грубыми. Юмористу даже приходилось приносить извинения за некоторые реплики. В 2005 году артист занял десятое место среди сотни "величайших стендап-комиков всех времен".



В 1982 году состоялся кинодебют Мерфи, ему сразу же досталась главная роль в ленте "Сорок восемь часов". Комедийный боевик признали одним из лучших фильмов года, а актер тогда впервые был выдвинут на "Золотой глобус". Однако самым удачным персонажем для Мерфи считается детектив Аксель Фоули в комедийной картине "Полицейский из Беверли-Хиллз". Всего же артист успел сняться к настоящему времени примерно в пятидесяти фильмах.



Первой супругой актера стала модель Николь Митчелл, подарившая артисту пятерых детей. Во второй раз Эдди Мерфи женился на продюсере Трейси Эдмондс, но брак продлился лишь две недели. В 2018 году артист обручился с моделью Пейдж Батчер из Австралии. Романтические отношения у них начались за шесть лет до этого знаменательного события.



Автор: Злата Богатова

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