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Bloomberg сообщает о восстановлении экономики России
07:32
Фото: vesti.dp.ua
Отказ руководства РФ от введения повторного карантина способствовал восстановлению российской экономики, которое наблюдается в последние месяцы.
Соответствующий материал опубликовало агентство Bloomberg.
Более мягкие ограничения оказали положительное влияние на экономическую ситуацию в России, где эта сфера пострадала значительно меньше, чем в других государствах, власти которых вводили жесткие карантинные меры. Восстановлению экономики в РФ способствовали и такие факторы, как спад пандемии и наращивание масштабов вакцинации, а также повышение мировых цен на нефть.
По мнению экспертов Bloomberg, ВВП в нашей стране может установиться на уровне докризисных показателей уже к четвертому кварталу текущего года. Однако специалисты предупреждают, что эпидемиологическая обстановка пока еще остается достаточно нестабильной.
В статье отмечается, что среди проблем, с которыми все же пришлось столкнуться России, были инфляция, обусловленная подорожания продовольствия на мировом рынке, и последующее ослабление рубля. В результате Банк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку.
Ранее сообщалось об ужесточении карантинных ограничений во Франции, из-за чего в стране будут ежемесячно тратить €11 млрд на различные выплаты. В эту сумму включены пособия по безработице и средства, предназначенные организациям на покрытие частично оплачиваемых отпусков их сотрудников.
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