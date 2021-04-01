Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бразилии никто не пришел за выигрышем в $28,5 млн

13:00

Фото: happymigration.com



Человек, купивший счастливый лотерейный билет в Бразилии, так и не заявил о своих правах на выигрыш в размере $28,5 млн (2,1 млрд рублей).



Как передает Globo, сумма была рекордной для страны.



Обладатель лотерейного билета с выигрышной комбинацией: 17 — 20 — 22 — 35 — 41 — 42 так и не связался с организаторами. В результате имя человека, который бы мог забрать самый большой за всю историю Бразилии приз, осталось неизвестным.



Розыгрыш лотереи проводился еще на новый 2020 год. Согласно правилам, победителю было нужно в 90-дневный срок после объявления результатов заявить о своих правах на выигранные деньги. Но в указанный срок в отделение банка Caixa Economica Federal за призом никто не пришел.



Организаторы пояснили, что выигрыш в скором времени будет направлен в Фонд финансирования высшего образования.



Автор: Злата Богатова

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