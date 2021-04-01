Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Девушка, напавшая на управление полиции Индонезии, оставила предсмертное послание

1.4.2021 19:33

Фото: livejournal.com



Молодая жительница Индонезии, совершившая накануне, 31 марта, вооруженное нападение на управление полиции в Джакарте, оставила предсмертное послание.



О содержании писем рассказал руководитель национальной полиции страны Листио Сигит Прабово, передает CNN Indonesia.



Как стало известно, два письма были найдены сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска квартиры, где в последнее время проживала молодая женщина. По словам Листио Сигита Прабово, в своих предсмертных посланиях террористка приносила извинения своим родителям и родственникам. Второе письмо представляло собой завещание.



ЧП случилось накануне, 31 марта, когда молодая девушка смогла проникнуть в здание столичного управления полиции. До того, как злоумышленницу ликвидировали, она успела шесть раз выстрелить в охранников и офицеров.



В конце марта россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии. Как указывало посольство РФ в этой стране, необходимо сохранять спокойствие, усилить бдительность и выполнять все рекомендации правоохранительных органов.



Жертвой инцидента в Макассаре тогда стал один человек - террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство у католического храма.



Автор: Злата Богатова

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