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Девушка, напавшая на управление полиции Индонезии, оставила предсмертное послание
1.4.2021 19:33
Фото: livejournal.com
Молодая жительница Индонезии, совершившая накануне, 31 марта, вооруженное нападение на управление полиции в Джакарте, оставила предсмертное послание.
О содержании писем рассказал руководитель национальной полиции страны Листио Сигит Прабово, передает CNN Indonesia.
Как стало известно, два письма были найдены сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска квартиры, где в последнее время проживала молодая женщина. По словам Листио Сигита Прабово, в своих предсмертных посланиях террористка приносила извинения своим родителям и родственникам. Второе письмо представляло собой завещание.
ЧП случилось накануне, 31 марта, когда молодая девушка смогла проникнуть в здание столичного управления полиции. До того, как злоумышленницу ликвидировали, она успела шесть раз выстрелить в охранников и офицеров.
В конце марта россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии. Как указывало посольство РФ в этой стране, необходимо сохранять спокойствие, усилить бдительность и выполнять все рекомендации правоохранительных органов.
Жертвой инцидента в Макассаре тогда стал один человек - террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство у католического храма.
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