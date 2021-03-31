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В районе строительства «Северного потока-2» проявляют активность военные корабли
18:32
Фото: ekspres.net
Повышенная активность иностранных кораблей, в том числе, военных, фиксируется в последнее время в районе строительства "Северного потока-2".
Об этом российские СМИ передают со ссылкой на директора филиала оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Андрея Минина.
Как стало известно, корабли, участвующие в строительстве трубопровода, постоянно подвергаются различным провокациям со стороны иностранных судов - как гражданских, так и военных. По словам Андрея Минина, в последнее время регулярно создается прямая угроза безопасности судов, задействованных в этом проекте, передает "Интерфакс".
Директор филиала пояснил, что регулярно фиксируются "явно спланированные и подготовленные" акции, которые осуществляются не только с использованием рыболовецких судов и военных кораблей, но и подводных лодок, а также самолетов. Целью такого рода действий, пояснил Минин, является препятствование реализации этого масштабного проекта.
В частности, 28 марта неопознанная субмарина, находясь над водой, была замечена в охранной зоне трубоукладочного судна "Фортуны", на расстоянии не более одной мили. Якорные линии корабля, участвующего в создании "Северного потока-2", располагаются на расстоянии более одной мили, пояснил Минин. Поэтому из-за этой субмарины могла возникнуть опасность вывода из строя всей системы якорного позиционирования баржи, что в дальнейшем могло повлечь за собой аварийное повреждение конструкций трубопровода.
Напомним, в начале марта в сенате из-за "Северного потока — 2" заблокировали кандидатуру Уильяма Бернса, предлагаемого на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Сенатор от Техаса Тед Круз указал, что будет действовать таким образом, пока администрация Джозефа Байдена не расширит санкции против трубопровода.
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