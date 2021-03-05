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В сенате из-за «Северного потока — 2» заблокировали кандидатуру главы ЦРУ
09:27
Фото: haber7.net
Сенатор от Техаса Тед Круз выразил намерение продолжать блокировать кандидатуру Уильяма Бернса, предлагаемого на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В своем Twitter республиканец указал, что будет действовать таким образом, пока администрация Джозефа Байдена не расширит санкции против "Северного потока — 2".
Сенатор от Техаса Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ в связи с "Северным потоком". Как заявил представитель Республиканской партии США, он изменит позицию лишь после того, как администрация американского президента введет новые санкции.
По словам Круза, он снимет блокировку, когда Соединенные Штаты объявят об ограничениях, распространяющихся на суда и компании, задействованные в строительстве "трубопровода Путина".
Напомним, 3 марта к главе США Джозефу Байдену обратилась группа из сорока сенаторов. Они призвала президента к введению новых ограничений в отношении компаний, принимающих участие в создании "Северного потока".
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