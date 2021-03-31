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В Бразилии зафиксирован еще один новый штамм коронавируса, схожий с южноафриканским
05:08
Фото: defense.gov
Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, имеющий некоторое сходство с зафиксированным ранее южноафриканским штаммом 501. V2, выявили ученые в Бразилии.
Исследователи полагают, что эта разновидность могла образоваться в результате эволюции формы возбудителя из ЮАР.
Новый штамм описал журналистам Димас Ковас - руководитель Института Бутантан, который находится в городе Сан-Паулу. По словам ученого, все случаи инфицирования этим вариантом коронавируса зафиксированы в пределах бразильского штата Сан-Паулу.
Ни один из пациентов, у которого был выявлен новый штамм, в последнее время не покидал страну и не контактировал с теми, кто не так давно посещал ЮАР.
Ранее новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией зафиксировали индийские исследователи.
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