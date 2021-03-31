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ФСБ опубликовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным


31.3.2021 20:45
Феликс ДзержинскийФото: livejournal.com
Феликс Дзержинский

На официальном сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обнародованы несколько исторических документов.

Публикация посвящена к столетнему юбилею с момента появления отряда особого назначения ВЧК. Он был сформирован в целях борьбы с внутренними врагами советской власти, напоминает ФСБ.

В частности, впервые обнародовано письмо Феликса Дзержинского от 8 февраля 1925 года, адресованное Абраму Беленькому, занимавшему в тот период пост руководителя Спецотделения при коллегии ОГПУ. Основатель и глава ВЧК сообщает ему о возможной слежке, которая ведется за Иосифом Сталиным. Подразделение Беленького было ответственным за охрану советского руководства и правительственных объектов.

По словам Дзержинского, его внимание привлекли подозрительные люди, когда он вместе со Сталиным посещал театр в Москве. Некие лица "очень зорко" осматривали машину, на которой они прибыли к театру. В случае, если "это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать", - передает Дзержинский Беленькому.

Отряд особого назначения ВЧК появился 1 апреля 1921 года. Он был сформирован в целях борьбы с внутренними врагами Советской власти и защиты революционных завоеваний. В столице отряд дислоцировался по адресу: Большая Лубянка, 11.

Напомним, минувшей осенью ФСБ рассекретила документы, в которых зафиксированы сведения о зверствах украинских карателей в годы войны. Материалы были подготовлены Управлением службы по Ростовской области. Как следует из документов, в период Великой Отечественной войны на оккупированных территориях юго-западной части Советского Союза сотни мирных граждан были зверски замучены уроженцами Украины. В материалах указано, что в годы ВОВ они входили в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721.

Архивные материалы содержат информацию о том, что массовые расправы над гражданами СССР совершались в Миллерово военнослужащими 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, которые служили в группе тайной полевой полиции ГФП-721. Вместе с пособниками они орудовали в Харьковской и Черниговской областях, а также на территории Донбасса и Молдавии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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