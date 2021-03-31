|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Грузии скончалась еще одна женщина, получившая прививку AstraZeneca
31.3.2021 20:25
Фото: theblackvault.com
После вакцинации от коронавируса с использованием препарата, разработанного компанией AstraZeneca, в Грузии скончалась еще одна женщина.
По данным местных СМИ, 52-летняя женщина прошла вакцинацию около двух недель назад.
После прививки от COVID-19 скончалась врач-педиатр клиники "Мед-капитал", сообщает канал "Мтавари архи". Как пояснила замруководителя этого медицинского учреждения Майя Абуладзе, умершая сотрудница работала "семейным врачом и поэтому очень хорошо знала о рисках и заболеваниях", как и о рекомендациях, связанных с вакцинацией от коронавируса.
Смерть врача прокомментировала глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе. По ее словам, специалисты приступили к работе по установлению причин случившегося. Вместе с тем, первичные данные не дают оснований предполагать, что смерть может быть связана с прививкой, отметила министр.
Ранее в Грузии возбудили дело из-за смерти 27-летней медсестры после прививки AstraZeneca. Сотрудница клиники в Ахалцихе Мэги Бакрадзе впала в кому вскоре после вакцинации из-за анафилактического шока. Пациентку перевезли в Тбилиси, где врачам сначала удалось стабилизировать ее состояние. Однако спустя некоторое время молодая женщина скончалась.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|