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В МИД Швеции пока не комментируют решение Китая по H&M


31.3.2021 18:05
В МИД Швеции пока не комментируют решение Китая по H&MФото: retailer.ru

В министерстве иностранных дел Швеции пока воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу запрета H&M работать в Китае, передает Svenska Dagbladet. При этом коллективная позиция "Левых", "Умеренных" и "Центристов" заключается в том, что объявленный Пекином бойкот шведского гиганта требует тщательного подхода.

Как подчеркнула газете представитель "Центристов" по вопросам внешней политике Керстин Лундгрен, случившееся можно расценивать как "четкий сигнал коммунистического режима" о нетерпимости к любого рода критике. В Пекине будут стараться подавлять международное мнение, как это "подавляется мнение внутри Китая", — заявила она.

Ранее в Китае начали закрывать магазины H&M из-за отказа от хлопка, произведенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Решение шведской компании обусловлено данными об использовании в этом регионе КНР принудительного труда.

Компания Hennes & Mauritz (H&M) сейчас является вторым по величине в Европе владельцем сети магазинов одежды. По итогам первого финансового квартала этого года организация получила чистый убыток в 1,07 млрд шведских крон ($122,4 млн), тогда как год назад размер чистой прибыли составил более 1,9 млрд крон. В компании подчеркивают, что намерены приложить все усилия, чтобы преодолеть трудности, связанные с решением китайских властей.

Все заявления о том, что в СУАР может использоваться принудительный труд, официальный Пекин продолжает решительно отвергать. Власти Китая объявили бойкот не только H&M, но и целому ряду других брендов и ритейлеров, в частности, Adidas, Gap и Nike, которые также приняли решение об отказе от хлопка из СУАР.

Адреса магазинов указанных сетей в Китае уже начали убирать из справочников. По решению арендодателей за последнее время было закрыто как минимум шесть торговых точек H&M, отмечает Bloomberg.

В минувшем феврале в Китае запретили вещание BBC World News. Канал был снят с эфира на территории страны из-за существенных нарушений в области контента, пояснила Национальная администрация телевидения и радио КНР.

BBC показал несколько материалов, которые были посвящены СУАР и спецлагерям, где уйгурок подвергали сексуальному насилию в "промышленных масштабах". В качестве доказательства этого авторы материалов приводили рассказы женщин, которым удалось выехать в Соединенные Штаты с помощью сепаратистских и экстремистских организаций, существующих при финансовой поддержке американской стороны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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