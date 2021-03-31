|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МИД Швеции пока не комментируют решение Китая по H&M
31.3.2021 18:05
Фото: retailer.ru
В министерстве иностранных дел Швеции пока воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу запрета H&M работать в Китае, передает Svenska Dagbladet. При этом коллективная позиция "Левых", "Умеренных" и "Центристов" заключается в том, что объявленный Пекином бойкот шведского гиганта требует тщательного подхода.
Как подчеркнула газете представитель "Центристов" по вопросам внешней политике Керстин Лундгрен, случившееся можно расценивать как "четкий сигнал коммунистического режима" о нетерпимости к любого рода критике. В Пекине будут стараться подавлять международное мнение, как это "подавляется мнение внутри Китая", — заявила она.
Ранее в Китае начали закрывать магазины H&M из-за отказа от хлопка, произведенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Решение шведской компании обусловлено данными об использовании в этом регионе КНР принудительного труда.
Компания Hennes & Mauritz (H&M) сейчас является вторым по величине в Европе владельцем сети магазинов одежды. По итогам первого финансового квартала этого года организация получила чистый убыток в 1,07 млрд шведских крон ($122,4 млн), тогда как год назад размер чистой прибыли составил более 1,9 млрд крон. В компании подчеркивают, что намерены приложить все усилия, чтобы преодолеть трудности, связанные с решением китайских властей.
Все заявления о том, что в СУАР может использоваться принудительный труд, официальный Пекин продолжает решительно отвергать. Власти Китая объявили бойкот не только H&M, но и целому ряду других брендов и ритейлеров, в частности, Adidas, Gap и Nike, которые также приняли решение об отказе от хлопка из СУАР.
Адреса магазинов указанных сетей в Китае уже начали убирать из справочников. По решению арендодателей за последнее время было закрыто как минимум шесть торговых точек H&M, отмечает Bloomberg.
В минувшем феврале в Китае запретили вещание BBC World News. Канал был снят с эфира на территории страны из-за существенных нарушений в области контента, пояснила Национальная администрация телевидения и радио КНР.
BBC показал несколько материалов, которые были посвящены СУАР и спецлагерям, где уйгурок подвергали сексуальному насилию в "промышленных масштабах". В качестве доказательства этого авторы материалов приводили рассказы женщин, которым удалось выехать в Соединенные Штаты с помощью сепаратистских и экстремистских организаций, существующих при финансовой поддержке американской стороны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|