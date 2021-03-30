Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca

30.3.2021 19:47

Фото: germanoncology.ru



Государственные клиники столицы ФРГ Charité и Vivantes объявили о приостановлении вакцинации от COVID-19 с использованием средства британо-шведской компании AstraZeneca.



Как передают зарубежные СМИ, такие прививки пока не будут делать женщинам возраста до 55 лет.



В Charité пока не регистрировались какие-либо серьезные осложнениями после вакцинации с использованием препрарата AstraZeneca, передает Tagesspiegel со ссылкой на источник в сети больниц. Однако руководство клиники решило в сложившейся обстановке соблюдать меры предосторожности и дожидаться окончательных оценок экспертов.



В начала этого года сотрудников клиник Charité и Vivantes прививали от коронавируса, применяя вакцину, созданную американо-германским концерном Pfizer/Biontech. Вакцинация препаратом AstraZeneca началась несколько недель назад. Теперь остается неизвестным, получит ли персонал вторую дозу препарата.



Ранее стало известно, что вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria. При этом никаких изменений в составе препарата не будет, отличия появятся лишь в упаковке и маркировке.



Автор: Злата Богатова

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