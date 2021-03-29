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Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
11:38
Фото: vk.com
Вакцина против коронавируса, созданная англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca, меняет свое название.
Препарат теперь будет именоваться Vaxzevria, информирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Решение об изменении названия было принято британско-шведской компанией AstraZeneca, создавшей препарат совместно со специалистами Оксфордского университета. Разработанная ими вакцина теперь будет называться Vaxzevria.
В пресс-релизе Шведского управления медицинских препаратов, опубликованном сегодня на его официальном сайте, отмечается, что никаких изменений в составе вакцины не будет. Отличия появятся лишь в упаковке и маркировке этого препарата. Известно также, что ЕМА одобрило новое название препарата 25 марта, рассмотрев заявку компании AstraZeneca.
Ранее Германия, Италия и Франция вслед за целым рядом других стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Причиной этого решения стали побочные реакции, связанные с тромбообразованием и нуждающиеся в тщательном изучении. Сообщая об этом, в Берлине, Париже и Риме указывали на необходимость принятии "мер предосторожности".
Компания AstraZeneca, вновь заявившая о безопасности своего препарата, опубликовала официальный документ с подтверждениями. Производитель указывал, что выводы о препарате основаны на исследованиях, которые охватили свыше 17 млн человек.
18 марта регулятор ЕС сделал заявление о признании вакцины, созданной AstraZeneca, безопасной и эффективной. Практически сразу после этого в Нидерландах, Испании, Италии, Франции и ФРГ, а также некоторых других странах, возобновили вакцинацию с применением этого препарата.
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