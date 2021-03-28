|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Богатейший человек Чехии погиб в авиакатастрофе на Аляске
14:15
Фото: nicoletta.ru
Миллиардер Петр Келлнер, считающийся самым богатым человеком Чехии, погиб при крушении вертолета в Соединенных Штатах.
Смертельная авария, унесшая жизнь бизнесмена, произошла на Аляске, передают американские СМИ.
56-летний владелец PPF Group, находился на борту вертолета, разбившегося в субботу в горах Аляски. Петр Келлер отправился в США, чтобы покататься на горных лыжах. Жертвами катастрофы стали пять человек. Сведений о причинах крушения пока нет. Похоронная церемония состоится в узком кругу, проинформировала пресс-служба PPF.
На текущий момент PPF Group принадлежат многочисленные активы в самых разных сферах - телекоммуникационной, финансовой, медиа, биотехнологической, недвижимости и сельском хозяйстве. Кроме того, группа Home Credit, владельцем которой также является PPF, включает в себя российский ХКФ банк.
В прошлом Петр Келлнер владел "Эльдорадо", ему принадлежала доля в "Ингосстрахе". Бизнесмен считался при этом одним из "Королей российской недвижимости" и активно действовал в банковской сфере.
Келлнер покинул российский рынок после кризиса, случившегося в 1998 году. По словам бизнесмена, он был вынужден продать в тот период свои активы, т.к. предприятия в РФ "были в намного худшем состоянии, чем в Чехии". Времени, чтобы их поднять, не хватило по причине кризиса, цитировал Forbes миллиардера.
В начале марта при крушении вертолета в Нормандии погиб французский политик Оливье Дассо. 69-летний парламентарий, представлявший в Национальном собрании Франции правую партию "Республиканцы", также считался одним из богатейших граждан страны. Размер его состояния оценивался примерно в 5 млрд евро.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|