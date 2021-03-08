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Французский политик Оливье Дассо погиб при крушении вертолета
8.3.2021 12:38
Фото: xabaruz.com
В Нормандии в результате крушения вертолета погиб парламентарий и бизнесмен Оливье Дассо.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал трагическую смерть предпринимателя огромной утратой для страны.
В своем Twitter французский президент Эмманюэль Макрон написал, что гибель 69-летнего Оливье Дассо, который "служил своей родине как промышленник и депутат", стала для страны очень большой утратой.
В Национальном собрании Франции (нижней палате парламента) Дассо представлял правую партию "Республиканцы". При этом бизнесмен считался одним из богатейших граждан страны, размер его состояния оценивался примерно в 5 млрд евро. Дассо пользовался во Франции большим авторитетом. В прошлую пятницу состоялись встречи миллиардера с французским премьером Жаном Кастексом и главой МВД страны Жеральдом Дарманеном.
По данным французских СМИ, вертолет, в котором находился бизнесмен, разбился в коммуне Тук, в районе между популярными нормандскими курортами Довиль и Онфлер. В результате катастрофы также погиб пилот. Сведений о причинах крушения пока нет.
Ранее сообщалось о крушении военного вертолета в Турции, в результате которого погибли одиннадцать человек. В числе жертв катастрофы - генерал Осман Эрбаш. По данным ряда источников, в прошлом входил в число испытателей турецких ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Не так давно они успешно использовались военными Азербайджана во время конфликта в Нагорном Карабахе.
Погибший генерал Осман Эрбаш также принимал участие в создании стратегии для Баку, ставшей руководством для военных советников Турции, оказывавших помощь азербайджанским ВС в противостоянии с военными Армении.
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