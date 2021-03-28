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В «Роскосмосе» прокомментировали слухи о возможной отставке Рогозина
28.3.2021 21:39
Фото: compromat.ws
Представители государственной корпорации "Роскосмос" опровергли информацию, которая ранее распространилась в СМИ, передает агентство "Интерфакс".
В ряде источников сегодня появились сведения о том, что в скором времени Дмитрий Рогозин может покинуть пост руководителя организации.
В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что деятельность госкорпорации сейчас продолжается в штатном режиме. Идет подготовка к запуску, который должен состояться 9 апреля. "На досужие слухи и выдумки" времени просто нет, указали представители организации в комментарии "Интерфаксу".
Ранее в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о скором уходе Дмитрия Рогозина с поста главы корпорации. Со ссылкой на анонимные источники отмечалось, что ему на смену придет один из заместителей министра обороны России.
Предполагается, что 9 апреля состоится полет российского пилотируемого корабля "Союз МС-18". В рамках программы МКС на орбиту предстоит отправиться космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, а также их коллеге из НАСА Марку Ванде Хай.
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