ИнтерНовости - новости в стране и мире
Житель Албании спас семь человек при пожаре, но погиб сам
Житель Албании спас семь человек при пожаре, но погиб сам
Власти ФРГ призвали к началу переговоров о закупке «Спутника V»
Власти ФРГ призвали к началу переговоров о закупке «Спутника V»
В Бангладеш во время столкновений с полицией погибли 11 протестующих
В Бангладеш во время столкновений с полицией погибли 11 протестующих
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу УкраиныПенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины
Богатейший человек Чехии погиб в авиакатастрофе на АляскеБогатейший человек Чехии погиб в авиакатастрофе на Аляске
ВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человекуВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человеку
В Бангладеш во время столкновений с полицией погибли 11 протестующихВ Бангладеш во время столкновений с полицией погибли 11 протестующих
ОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствияОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствия

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В «Роскосмосе» прокомментировали слухи о возможной отставке Рогозина


28.3.2021 21:39
В «Роскосмосе» прокомментировали слухи о возможной отставке РогозинаФото: compromat.ws

Представители государственной корпорации "Роскосмос" опровергли информацию, которая ранее распространилась в СМИ, передает агентство "Интерфакс".

В ряде источников сегодня появились сведения о том, что в скором времени Дмитрий Рогозин может покинуть пост руководителя организации.

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что деятельность госкорпорации сейчас продолжается в штатном режиме. Идет подготовка к запуску, который должен состояться 9 апреля. "На досужие слухи и выдумки" времени просто нет, указали представители организации в комментарии "Интерфаксу".

Ранее в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о скором уходе Дмитрия Рогозина с поста главы корпорации. Со ссылкой на анонимные источники отмечалось, что ему на смену придет один из заместителей министра обороны России.

Предполагается, что 9 апреля состоится полет российского пилотируемого корабля "Союз МС-18". В рамках программы МКС на орбиту предстоит отправиться космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, а также их коллеге из НАСА Марку Ванде Хай.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Индии выявлен штамм коронавируса с двойной мутациейВ Индии выявлен штамм коронавируса с двойной мутацией
НАСА: астероид Апофис безопасен для Земли на ближайшие сто летНАСА: астероид Апофис безопасен для Земли на ближайшие сто лет
В Ленобласти спасатели подняли на дерево 150-килограммовое гнездо аистовВ Ленобласти спасатели подняли на дерево 150-килограммовое гнездо аистов
Ученые обнаружили на спутнике Сатурна океан с бурными течениямиУченые обнаружили на спутнике Сатурна океан с бурными течениями
Во Франции студент умер вскоре после вакцинацииВо Франции студент умер вскоре после вакцинации

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru