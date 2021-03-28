ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Иране посоветовали ЕС «отрастить позвоночник»
В Иране посоветовали ЕС «отрастить позвоночник»
Россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии
Россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии
Татьяна Арнтгольц рассказала о рождении второго ребенка
Татьяна Арнтгольц рассказала о рождении второго ребенка
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин объяснил, почему не стал публично прививаться от COVID-19Путин объяснил, почему не стал публично прививаться от COVID-19
Пашинян назвал сроки ухода с поста премьера АрменииПашинян назвал сроки ухода с поста премьера Армении
Россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в ИндонезииРоссиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии
Французский багет предложат включить в наследие ЮНЕСКОФранцузский багет предложат включить в наследие ЮНЕСКО
Под угрозой срыва оказалось издание Театральной энциклопедии РоссииПод угрозой срыва оказалось издание Театральной энциклопедии России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Французский багет предложат включить в наследие ЮНЕСКО


28.3.2021 09:45
Французский багет предложат включить в наследие ЮНЕСКОФото: kadinlarnette.com

Власти Франции намерены подать заявку для включения традиционного французского хлеба — багета в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство культуры страны.

Включение в перечень багета сможет "повысить осведомленность" о том, что продовольственная практика, которая представляет собой часть повседневной жизни множества людей должна считаться достоянием человечества, отмечается в заявлении Минкультуры Франции.

В ведомстве также отметили, что сейчас "неуклонно сокращается" число пекарен, особенно на территории сельских муниципалитетов. Если в 1970 году во Франции работали порядка 55 тыс. таких заведений, то сейчас их количество уменьшилось до 35 тыс.

В ЮНЕСКО примут решение по поводу включения в список очередных кандидатов осенью 2022 года.

Ранее в перечень культурного наследия человечества было внесено искусство приготовления неаполитанской пиццы. Как указывалось в комментарии ЮНЕСКО, пиццайоло - мастера по изготовлению этого блюда на протяжении сотен лет трудились над созданием пиццы, давно уже ставшей популярной во всем мире.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Картину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млнКартину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млн
В Мумбаи 10 человек погибли при пожаре в больницеВ Мумбаи 10 человек погибли при пожаре в больнице
В Москве задержан член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантниковВ Москве задержан член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников
Разблокировать Суэцкий канал пытаются восемь буксировРазблокировать Суэцкий канал пытаются восемь буксиров
Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мираРоссиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru