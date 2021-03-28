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Французский багет предложат включить в наследие ЮНЕСКО
28.3.2021 09:45
Фото: kadinlarnette.com
Власти Франции намерены подать заявку для включения традиционного французского хлеба — багета в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Соответствующее заявление опубликовало Министерство культуры страны.
Включение в перечень багета сможет "повысить осведомленность" о том, что продовольственная практика, которая представляет собой часть повседневной жизни множества людей должна считаться достоянием человечества, отмечается в заявлении Минкультуры Франции.
В ведомстве также отметили, что сейчас "неуклонно сокращается" число пекарен, особенно на территории сельских муниципалитетов. Если в 1970 году во Франции работали порядка 55 тыс. таких заведений, то сейчас их количество уменьшилось до 35 тыс.
В ЮНЕСКО примут решение по поводу включения в список очередных кандидатов осенью 2022 года.
Ранее в перечень культурного наследия человечества было внесено искусство приготовления неаполитанской пиццы. Как указывалось в комментарии ЮНЕСКО, пиццайоло - мастера по изготовлению этого блюда на протяжении сотен лет трудились над созданием пиццы, давно уже ставшей популярной во всем мире.
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