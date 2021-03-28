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Власти ФРГ призвали к началу переговоров о закупке «Спутника V»
28.3.2021 08:58
Фото: wildrome.ru
Правительству Германии следует как можно быстрее начинать диалог с РФ, чтобы договориться о приобретении "Спутника V".
С таким призывом выступил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.
В сложившейся ситуации руководству ФРГ необходимо уже сейчас начинать взаимодействие с Москвой, чтобы поскорее договориться о приобретении вакцины от COVID-19, созданной в России.
Как пояснил Бодо Рамелов в интервью Die Welt, его заинтересованность в "Спутнике V" вовсе не обусловлена тем, что средство разрабатывалось в РФ. По словам премьер-министра Тюрингии, правительству Германии, по его мнению, следует закупать все антикоронавирусные вакцины, какие только возможно.
Учитывая, что предложение по поставкам в ФРГ вакцины "Спутник V" уже имеется, необходимо скорее оформлять предварительные договоренности, добавил Бодо Рамелов.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в Германии началась третья волна коронавирусной пандемии.
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