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Белорусские правозащитники сообщают о новых задержаниях
27.3.2021 22:02
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске и других городах страны более 90 участников протеста, сообщают правозащитники.
Список тех, кого доставили сегодня в милицию, размещен на сайте центра "Весна".
В перечень, который сейчас постоянно обновляют сотрудники правозащитной организации, на текущий момент вошли уже 96 человек. По данным "Весны", наибольшее число задержанных - в Минске. Кроме того, в отделения милиции были доставлены белорусы, участвовавшие в несанкционированных акциях, состоявшихся сегодня в Бресте, Новогрудке, Солигорске и других городах.
В МВД Белоруссии, прокомментировав публикации, появившиеся в СМИ, назвали сведения о массовых задержаниях в Минске не соответствующими действительности.
Ранее в ООН приняли новую резолюцию по Белоруссии. Как указано в документе Совета по правам человека организации, это решение предусматривает привлечение к ответственности тех, кто причастен к произвольным задержаниям и арестам оппозиционеров и гражданских активистов, представителей СМИ и правозащитников.
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