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В ООН приняли новую резолюцию по Белоруссии
25.3.2021 16:35
Фото: smi2.net
ООН объявила о запуске механизма расследования нарушений прав человека в Белоруссии.
Как указано в резолюции Совета по правам человека ООН, которая была принята накануне, 24 марта, решение предусматривает привлечение к ответственности виновных в такого рода преступлениях.
В резолюции СПЧ ООН выражается осуждение в связи с продолжающимися в Белоруссии грубыми нарушениями прав человека. После президентских выборов, состоявшихся в стране летом прошлого года, не прекращаются произвольные задержания и аресты оппозиционеров и гражданских активистов, представителей СМИ и правозащитников.
Как подчеркивается в документе, в Белоруссии наблюдается "систематический отказ в правах человека и основных свободах". Власти задерживают сограждан "за осуществление ими прав человека и основных свобод". К белорусам применяется наказание, включая лишение свободы, за выполнение ими собственных профессиональных обязанностей, отмечается в тексте.
Совет при этом констатировал невыполнение Минском взятых на себя международных обязательств, в частности, касающихся проведения выборов и свободы СМИ.
Проект этой резолюции поддержали представители двадцати стран. Семь государств были настроены против принятия документа. Официальный представитель белорусского МИД в ООН Юрий Амбразевич пытался препятствовать принятию документа, ему оказывали поддержку представители Китая и России.
Ранее остающаяся за пределами Белоруссии Светлана Тихановская осудила арест активистов польской диаспоры. Один из лидеров оппозиции прокомментировала обвинения, выдвинутые Анжелике Борис и Анджею Почобуте, в интервью Polskie Radio.
Анжелика Борис, являющаяся председателем Союза поляков Белоруссии, была задержана 23 марта. Активистка обвиняется в разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма из-за причастности к организации мероприятий, которые были посвящены "проклятым солдатам". Так называют членов бандформирований, орудовавших в период после Великой Отечественной войны на востоке Польши. По данным историков, они были причастны к расправам над представителями коммунистической власти и сожжению деревень на территории, где тогда жили этнические белорусы.
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