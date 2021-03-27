|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ираке за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
27.3.2021 12:30
Фото: vk.com
За минувшие сутки на территории Ирака было зарегистрировано 6 490 человек, инфицированных коронавирусом нового типа.
Как информирует пресс-служба минздрава республики, показатель стал рекордно высоким за весь период с начала пандемии.
Согласно официальным данным, в общей сложности количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Ираке уже достигло 822 095.
В Минздраве страны отметили, что за истекшие сутки на территории республики были зафиксированы 29 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего же в Ираке от последствий заражения коронавирусом умерли 14 157 человек.
Как пояснили представители ведомства, рост числа зараженных в последние дни обусловлен несоблюдением гражданами санитарных требований. Минздрав уже обратился к правительству страны с рекомендациями принять решение об ужесточении ограничений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|