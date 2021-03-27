Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ленобласти спасатели подняли на дерево 150-килограммовое гнездо аистов

27.3.2021 11:35

Фото: loshadka24.ru



Сотрудникам МЧС удалось поднять на дерево упавшее гнездо аистов в Ленинградской области.



Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, вес птичьего "дома" составлял около 150 кг.



Семейство пернатых обитает в населенном пункте Неппово Кингисеппского района Ленобласти на протяжении уже более сорока лет. Около года назад сосна, где обычно жили птицы, рухнула. Гнездо при этом не пострадало, однако возникла необходимость искать для него новое место, чтобы аисты вернулись.



По данным МЧС, птичий "дом" было решено переместить на другое дерево, которое местные жители уже подготовили для гнездования аистов. Вес гнезда составлял около 150 кг.



Гнездо было предварительно очищено от мусора. Затем с привлечением специализированной техники его подняли на деревянную площадку, которая была закреплена на верхушке сосны. Местное население активно участвовало в этой операции, отметили в ведомстве.



Процесс установки гнезда на новое дерево проходил под контролем специалистов-орнитологов. Предполагается, что в этом году аисты появятся в Неппово к Пасхе.



Автор: Злата Богатова

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