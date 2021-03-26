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Джонни Деппу не разрешили обжаловать вердикт по делу о клевете
26.3.2021 20:40
Фото: vk.com
Королевский суд Лондона отказал голливудскому актеру Джонни Деппу в праве обжаловать вердикт, вынесенный ранее по делу о клевете.
Суд нижней инстанции принял решение о том, что утверждения, опубликованные таблоидом The Sun, по большей части истинны.
Речь идет о публикациях, в которых говорилось о том, что Джонни Депп мог избивать свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд. Как передает агентство AFP, артист пытался оспорить решение суда, вставшего на сторону прессы. Однако Королевский суд Лондона постановил, что состоявшиеся по этому делу слушания были полными и справедливыми.
Учитывая, что имелись достаточно веские основания для судебного решения, нет никаких причин, чтобы пытаться опровергнуть его "с помощью какой-либо ошибки в подходе или ошибки закона".
Как уже сообщалось ранее, Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете против издания The Sun. В статье, ставшей причиной иска, утверждалось, что артист был жесток к своей экс-супруге Эмбер Херд. Изучив четырнадцать предполагаемых случаев применения насилия, о которых сообщала актриса, суд признал двенадцать из них доказанными.
В прошлом, когда в адрес Деппа начали звучать обвинения в насилии, в его защиту выступали Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Знаменитости, которых с артистом в прошлом связывали романтические отношения, с возмущением опровергали все заявления о его жестокости и неподобающем поведении.
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