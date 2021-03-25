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В Роспотребнадзоре рассказали о трех линиях защиты «ЭпиВакКороны»


09:09
В Роспотребнадзоре рассказали о трех линиях защиты «ЭпиВакКороны»Фото: vk.com

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", которую создали специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора, способна создавать сразу три линии иммунной защиты. Об особенностях этого средства рассказывается на официальном портале ведомства.

Как следует из сообщения Роспотребнадзора, созданная в центре "Вектор" вакцина "ЭпиВакКорона" способна формировать после прививки сразу три линии иммунной защиты. Первая из них появляется за счет антител, которые препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки.

Вторая линия защиты обусловлена действием антител, которые не дают вирусной оболочке сливаться с мембраной клеток. В результате возбудитель оказывается не способен проникнуть в клетку. Однако если это все таки происходит, начинает действовать еще одна, уже третья по счету защитная линия.

В сообщении ведомства поясняется, что антитела, распознающие вирусные белки на поверхности зараженных клеток, запускают активацию специальных клеток иммунной системы человека. Они и начинают уничтожать инфицированные, если такие появились в организме пациента.

В комментарии подчеркивается, что при использовании "ЭпиВакКороны" индуцируется не только гуморальный (антительный) иммунный ответ, но и Т-клеточный. В результате у вируса нет возможности распространяться, поражая клетки в организме человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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