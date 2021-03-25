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Билл Гейтс назвал фатальные ошибки США и ЕС в начале пандемии
25.3.2021 18:23
Фото: vk.com
Во время начального этапа пандемии коронавируса руководство Соединенных Штатов и Евросоюза допустило несколько фатальных ошибок, считает Билл Гейтс.
Основатель американской компании Microsoft перечислил промахи в интервью польскому каналу ТВН24 и газете Wyborcza.
Как заявил Билл Гейтс, в Вашингтоне и Брюсселе не захотели прислушиваться к призывам "за небольшую цену" постараться эффективнее подготовиться, чтобы в дальнейшем минимизировать проблемы. Миллиардер напомнил, что ряд людей, включая его самого, советовали в самом начале пандемии как можно быстрее диагностировать больных. Инвестиции в этот период могли бы существенно снизить дальнейшие затраты.
По словам Гейтса, можно было бы "избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну". Для этого властям ЕС и США следовало "проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат" на ранних этапах распространения коронавируса.
В некоторых странах, в частности, Австралии и Южной Корее, власти действовали правильно. Миллиардер заявил, что руководство указанных государств поработало тогда "очень, очень хорошо". Однако в большей части Европы, Южной Америке и Соединенных Штатах этого не случилось. В результате за ошибки пришлось позже заплатить огромную цену, отметил основатель Microsoft.
Кроме того, в разгар пандемии следовало бы лучше следить за количеством тестов, а также более эффективно соблюдать изоляцию. В таком случае многие государства могли бы "справиться гораздо лучше" с эпидемиологическими трудностями.
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