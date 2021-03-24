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Ахеджакова и Хаматова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального
16:24
Фото: globalmsk.ru
К российским властям обратились более 150 политиков, журналистов, правозащитников и деятелей искусства. Все они отреагировали на известия об ухудшении здоровья Алексея Навального.
Открытое письмо, адресованное главе ФСИН Александру Калашникову, подписали известные российские актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова.
Ранее появились сведения об ухудшении здоровья оппозиционера, отбывающего сейчас срок в колонии под Владимиром. Как соообщали адвокаты Алексея Навального, администрация исправительного учреждения не пустила их на встречу с осужденным. При этом юристы рассказали о проблемах со здоровьем, которые возникли у их клиента.
Представители ФСИН назвали состояние Навального удовлетворительным.
Сегодня на сайте "Эха Москвы" появилось послание российским властям, под которым оставили подписи актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писательница Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, кинорежиссер Андрей Звягинцев и многие другие известные персоны. В общей сложности это открытое письмо поддержали свыше 150 представителей СМИ, деятелей культуры и правозащитников.
В своем послании они потребовали представить Алексею Навальному нормальные условия и обеспечить своевременный доступ адвокатов. В письме подчеркивается, что по юристам ранее приходилось ожидать "встречи со своим подзащитным четыре–пять часов". Авторы письма также призвали уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову посетить оппозиционера в колонии. Омбудсмену стоит "своими глазами увидеть", в каких условиях сейчас содержится Навальный, а также получить представление о его самочувствии.
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