Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ахеджакова и Хаматова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

16:24

Фото: globalmsk.ru



К российским властям обратились более 150 политиков, журналистов, правозащитников и деятелей искусства. Все они отреагировали на известия об ухудшении здоровья Алексея Навального.



Открытое письмо, адресованное главе ФСИН Александру Калашникову, подписали известные российские актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова.



Ранее появились сведения об ухудшении здоровья оппозиционера, отбывающего сейчас срок в колонии под Владимиром. Как соообщали адвокаты Алексея Навального, администрация исправительного учреждения не пустила их на встречу с осужденным. При этом юристы рассказали о проблемах со здоровьем, которые возникли у их клиента.



Представители ФСИН назвали состояние Навального удовлетворительным.



Сегодня на сайте "Эха Москвы" появилось послание российским властям, под которым оставили подписи актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писательница Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, кинорежиссер Андрей Звягинцев и многие другие известные персоны. В общей сложности это открытое письмо поддержали свыше 150 представителей СМИ, деятелей культуры и правозащитников.



В своем послании они потребовали представить Алексею Навальному нормальные условия и обеспечить своевременный доступ адвокатов. В письме подчеркивается, что по юристам ранее приходилось ожидать "встречи со своим подзащитным четыре–пять часов". Авторы письма также призвали уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову посетить оппозиционера в колонии. Омбудсмену стоит "своими глазами увидеть", в каких условиях сейчас содержится Навальный, а также получить представление о его самочувствии.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.3.2021 22:42 В Индии выявлен штамм коронавируса с двойной мутацией

В Индии выявлен штамм коронавируса с двойной мутацией 24.3.2021 21:26 СКР проверит выставку человеческих тел в Москве

СКР проверит выставку человеческих тел в Москве 24.3.2021 20:33 Адвокаты Навального сообщили, что их не пустили к нему в колонию

Адвокаты Навального сообщили, что их не пустили к нему в колонию 24.3.2021 17:21 Десятый правнук Елизаветы II родился на полу в ванной

Десятый правнук Елизаветы II родился на полу в ванной 24.3.2021 14:01 В Приморье в реабилитационном центре умер амурский тигр