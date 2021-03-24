Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Адвокаты Навального сообщили, что их не пустили к нему в колонию

24.3.2021 20:33

Фото: kam24.ru



Администрация покровской исправительной колонии № 2 отказалась допустить адвокатов Алексея Навального на свидание с осужденным.



Об этом рассказала журналистам представитель защиты Ольга Михайлова, передает ТАСС.



Защитникам оппозиционера Алексея Навального не удалось встретиться с ним в колонии во Владимирской области. Как пояснила Ольга Михайлова, свой отказ администрация исправительного учреждения мотивировала наплывом посетителей и отсутствием свободных помещений для свиданий.



По словам адвоката Вадима Кобзева, в заключении у оппозиционера возникли достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Юрист пояснил, что уже несколько дней Навальный "испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать", передает агентство "Интерфакс".



При этом в рамках оказания медицинской помощи Навальному лишь выдали обезболивающий препарат, пояснил Кобзев.



Напомним, 2 февраля столичный Симоновский суд удовлетворил ходатайство, которое было подано региональным УФСИН о замене Навальному условного наказания. В результате оппозиционер по т.н. "делу Ив Роше" был приговорен к 3,5 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Позднее вердикт оставил в силе Мосгорсуд.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

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