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Адвокаты Навального сообщили, что их не пустили к нему в колонию
24.3.2021 20:33
Фото: kam24.ru
Администрация покровской исправительной колонии № 2 отказалась допустить адвокатов Алексея Навального на свидание с осужденным.
Об этом рассказала журналистам представитель защиты Ольга Михайлова, передает ТАСС.
Защитникам оппозиционера Алексея Навального не удалось встретиться с ним в колонии во Владимирской области. Как пояснила Ольга Михайлова, свой отказ администрация исправительного учреждения мотивировала наплывом посетителей и отсутствием свободных помещений для свиданий.
По словам адвоката Вадима Кобзева, в заключении у оппозиционера возникли достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Юрист пояснил, что уже несколько дней Навальный "испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать", передает агентство "Интерфакс".
При этом в рамках оказания медицинской помощи Навальному лишь выдали обезболивающий препарат, пояснил Кобзев.
Напомним, 2 февраля столичный Симоновский суд удовлетворил ходатайство, которое было подано региональным УФСИН о замене Навальному условного наказания. В результате оппозиционер по т.н. "делу Ив Роше" был приговорен к 3,5 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Позднее вердикт оставил в силе Мосгорсуд.
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