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СКР проверит выставку человеческих тел в Москве
24.3.2021 21:26
Фото: sledcom.ru
В отношении организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, которая ранее начала работу в Москве, будет проведена проверка, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Как стало известно, процессуальную проверку проведут по факту организации в Москве экспозиции, на которой посетителям предлагается посмотреть на подвергшиеся обработке человеческие тела и органы. В сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко, которое опубликовано на сайте ведомства, отмечается, что такое поручение глава комитета Александр Бастрыкин дал после публикаций в российской прессе.
Ранее в средствах массовой информации широко распространились публикации о коммерческой выставке, экспонаты которой могут расцениваться как неуважение к обществу и даже оскорбление чувств верующих. Позднее общественные активисты направили в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку о законности такого рода выставок.
Экспозиция под названием "МИР ТЕЛА" начала работу на ВДНХ 12 марта, практически сразу вызвав обширный общественный резонанс.
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