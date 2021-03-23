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Песков рассказал о вакцинации Путина
15:05
Фото: livejournal.com
Глава российского государства Владимир Путин поставил прививку от коронавирусной инфекциии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как стало известно, президент РФ получил первый компонент препарата, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российские президент, как он и планировал ранее, в минувший вторник, 23 марта, привился от коронавируса. Официальный представитель Кремля отметил, что пока Путин привился первым компонентом вакцины. Второй укол будет сделан, согласно инструкции к препарату, спустя положенное время.
Отвечая на вопрос о побочных реакциях, Песков пояснил, что после вакцинации далеко не у всех людей возникают такие проявления как слабость или температура. Пресс-секретарь президента добавил, что многие пациенты могут переносить прививки "вообще без каких-либо симптомов". Песков также сказал, что в первые дни после введения вакцины все стараются избегать "каких-то интенсивных физических нагрузок".
Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах сделать прививку от коронавируса 23 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже пояснил, что вакцинация главы РФ не будет публичным мероприятием. Какой препарат выбрал для вакцинации Путин, пока не уточнялось. По словам Пескова, все средства отечественного производства качественные, безопасные и эффективные.
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