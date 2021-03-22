ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Ивановской области лошадь на конюшне травмировала девочку
В Ивановской области лошадь на конюшне травмировала девочку
Глава МИД Венгрии рассказал о европейском лобби против «Спутника V»
Глава МИД Венгрии рассказал о европейском лобби против «Спутника V»
Власти Болгарии готовы объявить персонами нон грата российских дипломатов
Власти Болгарии готовы объявить персонами нон грата российских дипломатов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Мурманской области нашли девочку, попавшую под лавинуВ Мурманской области нашли девочку, попавшую под лавину
Арестованы четверо фигурантов коррупционного дела БелозерцеваАрестованы четверо фигурантов коррупционного дела Белозерцева
Путин планирует 23 марта сделать прививку от коронавирусаПутин планирует 23 марта сделать прививку от коронавируса
С Байконура стартовала ракета «Союз» с 38 спутникамиС Байконура стартовала ракета «Союз» с 38 спутниками
В Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнииВ Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин планирует 23 марта сделать прививку от коронавируса


22.3.2021 19:06
Путин планирует 23 марта сделать прививку от коронавирусаФото: divanews.ru

Глава российского государства Владимир Путин намеревается завтра, 23 марта, сделать прививку от коронавируса, передает ТАСС.

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вакцинация президента не будет публичным мероприятием.

О своих планах поставить прививку российский лидер рассказал на сегодняшнем совещании, которое было посвящено наращиванию объемов производства вакцин против коронавирусной инфекции. Как подчеркнул Владимир Путин, что вакцинация представляет собой "добровольный выбор каждого человека", речь идет о личном решении. Затем президент добавил, что сам намеревается сделать это уже завтра.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин сделает прививку от коронавируса с использованием одной из вакцин российского производства. Пресс-секретарь президента пока не уточнил, на каком отечественном препарате остановил выбор глава РФ. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков назвал все вакцины, созданные в России, "хорошими и надежными".

Песков также отметил, что вакцинацию Путина не предполагается делать публичным мероприятием, как это происходило в ряде других стран.

В прошлом официальный представитель Кремля уже не раз отвечал на вопрос о том, собирается ли Путин ставить прививку от коронавируса. Песков пояснял, что глава государства, если примет такое решение, сам сообщит о нем общественности.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал о европейском лобби против "Спутника V". На Будапешт оказывалось политическое давление со стороны других стран Европы, когда власти Венгрии приняли решение зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса, не дожидаясь официального одобрения препарата регулятором ЕС, сообщил Петер Сиярто, сам недавно вакцинировавшийся "Спутником V".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Депутат бундестага назвал условие признания Крыма российскимДепутат бундестага назвал условие признания Крыма российским
МИД РФ выразил протест после инцидента в КиевеМИД РФ выразил протест после инцидента в Киеве
СМИ рассказали о местонахождении «потерянной НАТО» российской подлодкиСМИ рассказали о местонахождении «потерянной НАТО» российской подлодки
В Адыгее предотвратили терактВ Адыгее предотвратили теракт
Ученые выяснили, почему жирафы не могут долго спать и не страдают от гипертонииУченые выяснили, почему жирафы не могут долго спать и не страдают от гипертонии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru