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Путин планирует 23 марта сделать прививку от коронавируса
22.3.2021 19:06
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин намеревается завтра, 23 марта, сделать прививку от коронавируса, передает ТАСС.
Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вакцинация президента не будет публичным мероприятием.
О своих планах поставить прививку российский лидер рассказал на сегодняшнем совещании, которое было посвящено наращиванию объемов производства вакцин против коронавирусной инфекции. Как подчеркнул Владимир Путин, что вакцинация представляет собой "добровольный выбор каждого человека", речь идет о личном решении. Затем президент добавил, что сам намеревается сделать это уже завтра.
По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин сделает прививку от коронавируса с использованием одной из вакцин российского производства. Пресс-секретарь президента пока не уточнил, на каком отечественном препарате остановил выбор глава РФ. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков назвал все вакцины, созданные в России, "хорошими и надежными".
Песков также отметил, что вакцинацию Путина не предполагается делать публичным мероприятием, как это происходило в ряде других стран.
В прошлом официальный представитель Кремля уже не раз отвечал на вопрос о том, собирается ли Путин ставить прививку от коронавируса. Песков пояснял, что глава государства, если примет такое решение, сам сообщит о нем общественности.
Ранее глава МИД Венгрии рассказал о европейском лобби против "Спутника V". На Будапешт оказывалось политическое давление со стороны других стран Европы, когда власти Венгрии приняли решение зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса, не дожидаясь официального одобрения препарата регулятором ЕС, сообщил Петер Сиярто, сам недавно вакцинировавшийся "Спутником V".
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