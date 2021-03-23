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Глава дипломатии ЕС назвал Россию «опасным соседом»
12:50
Фото: bgnesagency.com
Россия в последнее время может считаться "опасным соседом", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Представитель Брюсселя говорил об этом по прибытии в штаб-квартиру НАТО в столице Бельгии, когда общался с журналистами.
Жозеп Боррель участвует во втором дне заседаний Совета альянса на уровне глав МИД, который сегодня проходит в Брюсселе.
По словам европейского дипломата, Россия является сейчас "опасным соседом", но необходимо сохранять каналы связи с ней, чтобы решать некоторые вопросы. В частности, с Москвой нужно обсуждать такие темы, как "ядерное соглашение с Ираном или изменения климата", пояснил Боррель.
Представитель Брюсселя при этом сделал акцент на том, что странам, входящим в Евросоюз, необходимо сообща сдерживать РФ, а также противодействовать ей.
Ранее глава дипломатии Европейского союза заявил, что Москва взяла "курс на конфронтацию" с Брюсселем. Боррель отвечал на вопрос, почему в Евросоюзе не меняют принципы взаимодействия с РФ, если они оказываются безрезультатными. Как пояснил дипломат, потребности Брюсселя остаются неизменными, в частности, сохранение взаимоотношений с Россией в энергетической сфере. Но реализация их зависит от обстоятельств, отметил Боррель.
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