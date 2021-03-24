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Компанию AstraZeneca заподозрили в махинациях по отчетности о вакцине


24.3.2021 12:38
Компанию AstraZeneca заподозрили в махинациях по отчетности о вакцинеФото: vk.com

Руководство компании AstraZeneca могло предоставить устаревшие результаты исследований, когда утверждалось о высоком уровне эффективности вакцины против коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, к такому выводу пришли в американском независимом Совете по мониторингу данных и безопасности.

Представители американской организации выразили мнение о том, что компания AstraZeneca в прошлом могла предоставить не совсем полный обзор сведений, касающихся эффективности препарата. Предположительно, обнародованные обзоры о клинических исследованиях вакцины, скорее всего, содержали устаревшую информацию.

22 марта специалисты Оксфордского университета выступили с заявлением, что вакцина AstraZeneca способна на 100% защищать от протекания COVID-19 в тяжелой форме. Кроме того, препарат был заявлен как средство, снижающие симптомы на 79%.

Британские исследователи при этом указывали на результаты клинических испытаний, проводившихся в Соединенных Штатах, Перу и Чили. На этом этапе в них участвовали 32,4 тыс. человек.

Ранее стало известно о смерти 24-летнего студента во Франции. Молодой человек умер через несколько дней после того, как привился от коронавирусной инфекции. Как информировало национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM) Франции, студенту-медику вводилась вакцина AstraZeneca.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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