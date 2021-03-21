|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации после прививки «Спутник V»
12:42
Фото: vk.com
После применения "Спутника V" для ревакцинации необходимо будет выбирать другие препараты, заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Эксперт рассказала об этом в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.
Представитель ведомства допустила, что повторно вакцинироваться препаратом от коронавируса "Спутник V" уже не получится. По словам Натальи Пшеничной, ревакцинацию стоит проводить через один-два года. При этом необходимо будет выбирать какой-либо другой препарат, в частности, "Ковивак" или "Эпиваккорона".
Замруководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора пояснила, что векторные вакцины, к которым относится "Спутник V", дают довольно высокий подъем антител. После использования таких препаратов защита может оказаться достаточно продолжительной. Ревакцинация этим же средством не представляется возможной, т.к. "одновременно вводятся и аденовирусы". К ним в организме тоже будут вырабатываться антитела, отметила Пшеничная.
Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах сделать прививку от коронавируса. Как заявил президент РФ, он предполагает вакцинироваться сегодня, 23 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже пояснил, что вакцинация главы РФ не будет публичным мероприятием.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|