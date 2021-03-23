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В Китае за шпионаж судят гражданина Канады


23.3.2021 11:02
В Китае за шпионаж судят гражданина КанадыФото: deon.pl

Перед Судом первой инстанции Пекина № 2 предстал гражданин Канады Майкл Ковриг, передает агентство Синьхуа.

Как стало известно, иностранца обвиняют в шпионской деятельности.

Судебное заседание, учитывая особенности обвинения, проходило в закрытом режиме. Известно лишь, что Майкл Ковриг подозревается в хищении данных, которые представляют собой государственные секреты Китая. По версии правоохранительных органов КНР, иностранец мог действовать в интересах разведслужб других государств.

В суде пояснили, что фигурантом дела, связанного с государственной тайной, также является Майкл Спавор. Он обвиняется в том, что был связным и поставлял Ковригу ценную информацию.

Перед началом заседания возле суда собрались представители ряда иностранных дипмиссий. Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин назвала их "дипломатической кликой".

Ранее правоохранительные органы Китая задержали Цай Ин, которая долгое время считалась одной из наиболее разыскиваемых беглых преступниц. Бывшая чиновница приняла решение возвратиться в КНР и сдаться властям через 15 лет после того, как бежала за рубеж.

Автор: Злата Богатова

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