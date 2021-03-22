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Выбран образ для памятника Юрию Хою в Воронеже
22.3.2021 23:27
Фото: livejournal.com
В качестве основы для создания памятника основателю рок-группы "Сектор газа" Юрия Клинских, который получил известность как Юра Хой, будет использовано его фото с концерта 1996 года.
Монумент появится в Воронеже, передает ТАСС.
О подготовке памятника рассказал основатель первого официального фан-клуба "Газовая Атака" Сергей Кимцов (Ким), друживший с Юрием Хоем. Он также является солистом группы "Сектор газовой атаки". По словам Кимцова, устоявшимся можно считать образ артиста середины 1990-х годов. В тот момент Хой был известен именно в таком облике.
Позже, когда музыкант начал выходить на сцену в шелковой рубашке, поклонники очень скучали по прежнему виду солиста "Сектора газа", в каком он появился на выступлении в ДК имени Горбунова в 1996 году. Дочь музыканта Ирина Клинских разделила мнение о том, что фото, где ее отец стоит в футболке с Harley-Davidson, лучше всего подходит для создания скульптуры.
Кимцов пояснил, что в настоящее время организаторы продолжают решать вопросы, связанные с оформление разрешительной документации, а также определяется место, где установят памятник.
Советская и российская рок-группа "Сектор газа" появилась в Воронеже в конце 1987 года. Основателем коллектива является музыкант, вокалист и автор песен Юрий Клинских. Получивший популярность под псевдонимом Юра Хой скончался летом 2000 года, за две недели до своего 36-летия. После его смерти группа, выпустившая к тому времени две пластинки и записавшая 15 альбомов, прекратила свое существование.
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