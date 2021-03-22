|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп отреагировал на падение Байдена во время подъема по трапу самолета
22.3.2021 11:22
Фото: кадр видео с youtube.com
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставил комментарий в связи с падением нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
Действующий американский лидер оступился на трапе и упал, когда поднимался в самолет несколько дней назад. Видеокадры, на которых было запечатлено случившееся, широко разошлись в сети, вызвав бурную реакцию пользователей.
Фрагмент с выступлением экс-президента появился в соцсети TikTok. По словам Дональда Трампа, увидев, как Джо Байден поднимается по трапу в самолет, он понял, что "не проиграл" ему.
Ранее сын бывшего американского лидера — Дональд Трамп-младший выразил сомнения в том, что 78-летний Байден мог упасть из-за порывов сильного ветра.
Напомним, несколько дней назад весь мир облетели кадры, на которых было запечатлено, как президент Соединенных Штатов Джо Байден поднимается по трапу самолета. Пожилой политик при этом дважды споткнулся и один раз упал. После случившегося в Сети возникли многочисленные мемы.
Экс-глава Белого дома продолжает отслеживать действия своего преемника и его администрации. Не так давно Трамп подверг резкой критике события на южной границе США. По его мнению, руководство страны устроило там "национальную катастрофу".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|