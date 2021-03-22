Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп отреагировал на падение Байдена во время подъема по трапу самолета

22.3.2021 11:22

Фото: кадр видео с youtube.com



Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставил комментарий в связи с падением нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.



Действующий американский лидер оступился на трапе и упал, когда поднимался в самолет несколько дней назад. Видеокадры, на которых было запечатлено случившееся, широко разошлись в сети, вызвав бурную реакцию пользователей.



Фрагмент с выступлением экс-президента появился в соцсети TikTok. По словам Дональда Трампа, увидев, как Джо Байден поднимается по трапу в самолет, он понял, что "не проиграл" ему.



Ранее сын бывшего американского лидера — Дональд Трамп-младший выразил сомнения в том, что 78-летний Байден мог упасть из-за порывов сильного ветра.



Напомним, несколько дней назад весь мир облетели кадры, на которых было запечатлено, как президент Соединенных Штатов Джо Байден поднимается по трапу самолета. Пожилой политик при этом дважды споткнулся и один раз упал. После случившегося в Сети возникли многочисленные мемы.



Экс-глава Белого дома продолжает отслеживать действия своего преемника и его администрации. Не так давно Трамп подверг резкой критике события на южной границе США. По его мнению, руководство страны устроило там "национальную катастрофу".



Автор: Злата Богатова

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